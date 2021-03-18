Заключение этого соглашения позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу, необходимую для осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Сербией.

Правительство одобрило распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия о воздушном сообщении".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Европейская правда".

Читайте такжеШмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам

"Несмотря на пандемию и кризис в мировой авиации мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках, и проходим необходимые внутригосударственные процедуры для заключения будущих соглашений. Сегодня правительство поддержало проект соглашения о воздушном сообщении с Сербией и своим решением уполномочил председателя Государственной авиационной службы Александра Бильчука подписать его от украинской стороны", - заявил Криклий.

По словам министра, заключение этого соглашения позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу, необходимую для осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Сербией.

Это, в свою очередь, будет способствовать активизации двусторонних связей, налаживанию и расширению эффективных двусторонних экономических отношений, а также позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между двумя странами, отметил он.

Air Serbia

Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград со 2 июня 2019 года, однако с началом зимнего сезона прекратил полеты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко