'Закручивание гаек' или долгожданное улучшение: украинцы будут въезжать в Европу по-новому

Уже с 10 ноября ЕС вводит на границе новую систему регистрации въезда и выезда EES, а со следующего года - авторизации путешествий ETIAS. УНИАН выяснил, направлены ли эти изменения против украинцев или, наоборот, призваны облегчить нам пересечение границы.

С 10 ноября 2024 года Европейский Союз вводит в действие новую систему регистрации въезда и выезда иностранцев Entry/Exit System (EES, с английского: Система "Вход-выход"). Ее цель заявлена как "уменьшение бюрократии" на границе, ведь штамп в паспорте уходит в прошлое. Но эксперты говорят, что реальная цель другая - усиление контроля за иностранцами.

Последний тезис подкрепляется тем, что уже в следующем году ЕС вводит вторую систему - European Travel Information and Authorisation System (ETIAS, "Система информации и авторизации путешествий").

Как эти две системы вместе будут действовать, как их оценивают украинские чиновники, перевозчики и эксперты, и как это все повлияет на украинских вынужденных переселенцев, беженцев, работников и туристов? УНИАН нашел ответы на все вопросы.

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Что такое EES и как она будет действовать

Система Entry/Exit System или EES уже давно "напрашивалась". Ведь в 21 веке в объединении развитых стран до сих пор сохранялась система пересечения границы образца середины 20 века - со штампами в паспортах. Данная реформа затянулась более чем на десятилетие. Потому что 29 стран Шенгенской зоны никак не могли договориться о деталях.

Нужно добавить, что в ЕС 27 стран, но в "Шенген" входят 25 из них. Кипр "застрял" на этапе подготовки к вступлению, а Ирландия оставила себе "право на неучастие", чтобы сохранить безвиз с Великобританией (которая уже вышла из ЕС). Однако еще есть Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, которые не являются членами Евросоюза, но зато являются участниками "Шенгена". Так и набирается 29 стран, которые являются участниками "Шенгена" и внедряют Entry/Exit System.

Елена Винтоняк, нардеп и председатель подкомитета ВРУ, который отвечает за вопросы регионального и трансграничного сотрудничества со странами ЕС, рассказывает УНИАН, что эта реформа в ЕС фактически началась еще в 2017 году с изменений в Регламенте ЕС. С тех пор европейцы проводили техническую подготовку для работы EES.

"Данная система будет регистрировать имя лица, тип проездного документа, биометрические данные - отпечатки пальцев и изображение лица, а также дату и место въезда и выезда с соблюдением основных прав и защиты данных, - говорит Елена Винтоняк, - также будет фиксировать отказы во въезде. EES заменит действующую систему ручного проставления штампов в паспортах, которая занимает много времени, не предоставляет достоверных данных о пересечении границы и не позволяет систематически выявлять лиц, превысивших срок пребывания".

В отечественном МИД, куда УНИАН тоже обратился, делают несколько иные акценты. В частности, что новая система касается исключительно краткосрочных поездок (не по работе или учебе), и что никаких дополнительных сборов с 10 ноября не будет вводиться.

"Важно уточнить, что на данном этапе о каких-то дополнительных сборах или осложнениях при въезде речь не идет. Порядок безвизового въезда для граждан Украины в страны-члены ЕС и Шенгенской зоны при этом остается без изменений, - сообщает пресс-служба МИД, - Для упрощения сбора биометрических данных на пропускных пунктах на границах планируется установить специальные терминалы самообслуживания. В системе EES будет доступен новый онлайн-сервис, который заменит Шенгенский калькулятор. Благодаря ему путешественники смогут узнать, сколько неиспользованных дней пребывания в Шенгенской зоне у них осталось. Запуск EES является также предпосылкой для начала работы системы электронных разрешений на въезд в ЕС, так называемой ETIAS".

Интересно, что ответила на запрос УНИАН "консульская представительница МИД Виктория Ши", где "Ши" - это "Искусственный интеллект". Получается, ответ о цифровой системе пересечения границы сгенерирован цифровым искусственным интеллектом "на службе" в МИД. Цифровизация вокруг нас. Живые (а не цифровые) специалисты согласны с тезисами "Виктории", однако добавляют о важности именно "человеческого фактора" на границе.

"Обращаю внимание, что получение разрешения в системе не гарантирует, что вас точно пустят в страны Шенгена. Потому что итоговое решение принимает пограничник. На его решение будет влиять наличие обратного билета, подтверждение бронирования жилья и т.д., - отмечает Василий Воскобойник, эксперт по вопросам миграции, - Если же исключить человеческий фактор, то техническая часть упрощается. Ведь теперь пограничник будет видеть все ваши оцифрованные данные и, если вы заблаговременно выполнили все требования, то должен пропускать вас быстрее. Если у вас нет проблем с законом или других нарушений, то для вас весь процесс пересечения границы должен стать максимально упрощенным".

Эксперт настаивает, что эти слова касаются именно комплекса из двух систем - EES и ETIAS вместе. Ведь EES, как и указала выше "Виктория Ши", это лишь предварительный этап для интеграции ETIAS, о которой и поговорим далее.

ETIAS - что это и зачем

ETIAS - это Европейская система информации и авторизации путешествий. Уже из названия видно зачем она нужна.

"Система будет распространяться на граждан 60 стран, которые не входят в ЕС, но имеют безвизовый режим путешествий с ЕС. Среди них и Украина. Разрешение на поездку ETIAS является обязательным условием въезда для безвизовых лиц. Он привязан к паспорту лица, действителен до трех лет или до окончания срока действия паспорта, в зависимости от того, что наступит раньше. Если лицо получает новый паспорт, ему нужно получить новое разрешение на путешествие ETIAS", - предоставляет подробностей нардеп Елена Винтоняк.

По словам нардепа, на первых порах для пересечения границы по безвизу будет достаточно биометрического паспорта. Документ дает право путешествовать в пределах ЕС в течение 90 дней, а для следующей непрерывной поездки надо подождать 180 дней.

"После внедрения ETIAS перед отъездом нужно также дополнительно оформить специальное разрешение. Сделать это можно будет онлайн, но не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы - для различных видов транспорта крайние сроки будут отличаться, поэтому это надо будет проверять", - продолжает Елена Винтоняк.

Для этого всего будет создано мобильное приложение и специальный сайт (портал уже есть, но самой системы разрешений там пока нет - только перечень правил на въезд).

Подача заявки на получение разрешения на путешествие ETIAS не будет бесплатной и обойдется в 7 евро.

"Некоторые лица будут освобождаются от уплаты этого сбора. В частности это лица в возрасте до 18 лет и старше 70 лет, члены семей граждан ЕС или граждан, которые не являются гражданами ЕС, но имеют право свободно передвигаться по территории Евросоюза. В случае если лицу не согласовано разрешение на поездку ETIAS эти 7 евро за заявку не возвращаются, - добавляет юридических тонкостей госпожа Винтоняк. - Относительно Украины следует отметить, что если у лица есть биометрический паспорт, оно может подать заявку на получение разрешения на путешествие ETIAS. А если у лица есть паспорт любого другого типа, то ему понадобится виза".

На фоне нюансов, упомянутых Еленой Винтоняк, кажется странным утверждение еврочиновников и МИД, что новации "уменьшат бюрократию" на границе. Если и уменьшат, то прежде всего для самих еврочиновников, ведь единая цифровая онлайн-база - это действительно удобнее, чем 29 отдельных баз данных (по каждой стране) с физическими штампами в бумажных паспортах.

Интересно, повлияет ли внедрение EES и ETIAS на схему контрабанды "пиджаков". Так называют людей, которые перевозят коммерческие товары через границу как "личные вещи", чтобы избежать уплаты пошлины. И пересекают границу очень часто в течение недели и даже суток. А теперь ЕС сможет фактически в режиме онлайн контролировать каждый факт такого пересечения границы и идентифицировать личность.

Это узнаем уже после фактического внедрения системы. Но вопрос новых правил въезда и выезда интересует не только "комбинаторов", но и ответственных украинцев, которые из-за войны вынуждены жить "на две страны" и постоянно пересекать границу.

Алгоритм пересечения границы "по-новому"

Но как новая система будет работать на практике и выглядеть в деталях? Чтобы выяснить это, УНИАН обратился за комментарием к перевозчикам. Впрочем, "Укрзализныця" пока ответа не предоставила, а автобусные перевозчики, в свою очередь, прямо сказали, что еще сами до конца не знают, как будут работать эти нововведения - особенно по ETIAS.

"Конечно, что это все не улучшит условия перевозок. Очереди увеличатся. Пока автобусы полные, и народ не понял (что с 10 ноября произойдут изменения, - УНИАН), - говорит Наталья Волк, которая представляет перевозчика Euroclubbus. - Честно говоря, я сама не понимаю еще процедуру, как это будет происходить. Единственное (понятно, - УНИАН) - надо будет регистрироваться в системе. А для людей, которые не владеют навыками, это будет трудно. Особенно для пожилых людей".

Кроме того, перевозчики не согласны с мнениями экспертов и чиновников, что нововведения со стороны ЕС действительно уберут бюрократию на границе.

"Раньше человек мог в случае боевых действий или необходимости купить билет и сразу ехать. Теперь ему придется под ракетами регистрироваться и ждать согласования. По моему мнению, во время войны, со стороны Европы это лишние преграды, - настаивает госпожа Волк, - Мы и сейчас страдаем, потому что поляки требуют проверки нами паспортов. Мы в этом не имеем компетенции, но платим штрафы. Короче говоря, вместо улучшения - ухудшение".

Специалист по миграции Василий Воскобойник пытается успокоить скептиков, и считает, что сама процедура пересечения границы останется почти без изменений.

"Алгоритм пересечения границы не очень изменится. Просто теперь, как еврочиновники просят, вам желательно хотя бы за неделю до поездки обновить свои данные и получить разрешение на отдельно созданном под это сайте. Нужно будет внести данные о себе и свой паспорт в EES и ETIAS. После чего система сразу даст ответ, отказано ли вам. А сама регистрация в системе ETIAS со следующего года будет стоить эти 7 евро", - говорит господин Воскобойник.

Непосредственно алгоритм пересечения границы "по-новому" предоставляет УНИАН Елена Винтоняк, которая тоже настаивает, что "автоматизация заменяет трудоемкие ручные проверки", а потому "разгрузит" очереди на границе. По крайней мере, когда-то потом, когда пройдет переходный период.

По ее словам, страны ЕС и в дальнейшем будут усиливать "автоматизацию" на границе, чтобы избавиться от очередей, а в основе реформы лежит "система самообслуживания" - это и есть ключевое техническое нововведение. То есть, это не последние пограничные новации от ЕС.

При наличии на пункте пропуска, система самообслуживания позволит:

- регистрироваться при пересечении границы;

- проверить, записаны ли данные лица в EES;

- загрузить их для дальнейшей проверки работником паспортного контроля.

Регистрироваться можно будет и непосредственно на границе в этих пунктах самообслуживания. Хотя и эксперты, и сами европейцы советуют это делать заранее, чтобы не создавать очереди и не получить отказ "от ворот" уже при попытке выезда.

"Воспользовавшись системой самообслуживания, лицо уже может выйти на полосу пограничного контроля, где сотрудник паспортного контроля получит информацию из этой системы самообслуживания (включая проверки с другими базами данных), подтверждение личности и продолжительность пребывания лица, и какой срок еще остался, - продолжает описание алгоритма госпожа Винтоняк, - После этого работник паспортного контроля может задать дополнительные вопросы, прежде чем принять решение о разрешении или отказе во въезде на соответствующую территорию".

Эта система обслуживания намекает, что вопросов от пограничника должно будет меньше. Ведь вы, как ответственный гражданин, уже получили разрешение. Но практика покажет. Впрочем, не очень понятно, как быть вынужденным переселенцам после 10 ноября - придется ли им въезжать на общих условиях?

Как будут ездить беженцы и вынужденные переселенцы

Если коротко, то, да, для вынужденных переселенцев исключений не будет, хотя в документах ЕС они, все же, упоминаются отдельно.

"Эта система EES вообще не нацелена на беженцев или вынужденных переселенцев. Если не будет какого-то отдельного разъяснения именно об этой категории людей ближе к старту EES осенью и ETIAS весной, то эти правила будут действовать для всех", - говорит Василий Воскобойник.

Елена Винтоняк отмечает, что в законодательстве ЕС есть упоминания о вынужденных переселенцах относительно пересечения границы "по-новому". Но эти упоминания добавляют путаницы. Так, в статье 2 (3) Регламента (ЕС) 2017/2226 указаны лица, на которых не распространяется система EES, среди которых:

- граждане стран, не входящих в ЕС, которые путешествуют в Европу в рамках внутрикорпоративного трансфера или с целью исследования, обучения, волонтерской службы, схем обмена учениками или образовательных проектов и Au-pair;

- владельцы видов на жительство и долгосрочных виз;

- лица, имеющие действительное разрешение на местное приграничное движение и другие.

Кроме того, беженцам, лицам без гражданства или лицам, не имеющим гражданства ни одной страны, не требуется разрешение на поездку ETIAS, если они проживают в ЕС и имеют проездной документ, выданный любой из европейских стран, для которых нужен ETIAS.

"Однако признанным беженцам и лицам без гражданства все равно может потребоваться подать заявку на разрешение ETIAS на поездку. Для этого лицу следует проверили требования к путешествию для каждой страны, которую такое лицо собираетесь посетить. Поскольку в разных европейских странах действуют разные правила, лицу может понадобиться разрешение ETIAS на поездку в некоторые страны, а в другие страны может понадобиться виза. Такую информацию можно проверить в соответствующем разделе на официальном сайте ETIAS", - запутывает нас еще больше Елена Винтоняк.

Получается, что даже если у вас есть какие-то особые разрешения (если вы имеете статус беженца) или вы пожилой человек или лицо, не достигшее совершеннолетия, то вам все равно придется регистрироваться и проверять себя заранее в системах EES и ETIAS.

Мотивы реформы - уменьшить очереди или избавиться от "нежелательных"

В результате мы получаем системы, которые формально уменьшают бюрократию из-за усиления цифровизации, но оставляют ключевым "человеческий фактор" и добавляют хоть и низкий, но все же имущественный ценз. 7 евро - это около 315 грн по актуальному курсу, что немного для работающего человека, но может стать проблемой для реального беженца, который действительно потерял все.

Еще один нюанс - украинцев фактически "уравнивают" по статусу со всеми другими странами, имеющими безвиз с ЕС. После 24 февраля 2022 года украинцы же находились в особом статусе, имели различные послабления на национальном и центральном уровне, но в последнее время еврочиновники постепенно сворачивают эти "бонусы".

Это наталкивает на мысль, что контроль над украинскими мигрантами и работниками может быть главной целью реформы, но эксперты с такой трактовкой не согласны.

"EES будет способствовать предотвращению нелегальной миграции и поможет защитить безопасность европейских граждан. Новая система также поможет добросовестным гражданам третьих стран легче путешествовать. А также эффективнее идентифицировать лиц, находящихся в стране (незаконно, - УНИАН), случаи мошенничества с документами и идентификационными номерами. Кроме того, система позволит шире использовать автоматизированные проверки на границе и системы самообслуживания, которые являются более быстрыми и комфортными для путешественников", - считает госпожа Винтоняк.

"Эти проекты не направлены против украинцев. Мир в целом вокруг Украины не "крутится". Эти новации ЕС касаются вообще всех стран, которые имеют безвиз с Шенгеном. Например, Грузии это тоже будет касаться. Возможно в перспективе и Армении или Турции, с которыми ЕС ведет переговоры", - добавляет Василий Воскобойник.

Слова господина Воскобойника подтверждает и то, что на официальном сайте travel-europe.europa.eu, есть разъяснения о EES и ETIAS на всех языках ЕС, а также на турецком, арабском и даже китайском (которые не имеют безвиза), но не на украинском. Впрочем, разъяснения есть на тех языках, откуда едут больше всего туристов и бизнесменов, а не работников или беженцев. ЕС наглядно показывает, кого у себя желает видеть.

"ЕС заинтересован в том, чтобы к нему ехали туристы и предприниматели и оставляли там свои деньги. Но ЕС хочет выделить тех лиц, которые являются нежелательными, ведь они могут нести опасность для стран Шенгенской зоны. Евросоюз хочет отказывать им в пересечении границы заблаговременно. Поэтому, в первую очередь, людей будут оценивать с точки зрения наличия правонарушений", - продолжает господин Воскобойник.

Главной же практической целью пограничной реформы является борьба с подделками паспортов и других документов, дающих разрешение на пребывание в ЕС. Эту реформу следует рассматривать вместе с другими инициативами, направленными против нелегальной миграции, которым "дали ход" одновременно с EES.

"Вообще главное, что делает новая система - делает невозможным подделку паспорта, потому что "привязывает" документ к биометрическим данным лица. И EES, и ETIAS нацелены на единую цель - максимальная безопасность для ЕС", - продолжает господин Воскобойник.

Все остальные новации EES, по его мнению, "второстепенные".

"В условиях, когда поток желающих въехать в Европу увеличивается, европейские страны заботятся о своей собственной безопасности. ETIAS, которая будет запущена или с весны, или с лета 2025 года, это второй этап реформы. Ее цель - выделить именно тех людей, которых ЕС не хочет у себя видеть", - считает специалист по миграции.

EES и ETIAS "включаются" с разницей более чем полгода, но это две составляющие одной реформы. Их официальная цель - уменьшить бюрократию на границе, но это также инструмент борьбы с нелегальной миграцией. Анонсированное "облегчение процедур" почувствуют не столько пассажиры украинских автобусов или поездов, сколько сами же еврочиновники, которым теперь действительно легче будет всех проверять.

Это решение долго принималось, но и цель у него стратегическая - тотальный контроль над границей. Впрочем, непосредственно осенью алгоритм пересечения границы почти не меняется. Вся "новизна" заключается в том, что после 10 ноября путешествующим надо заблаговременно проверять свои данные в EES. А в 2025 году - еще и в ETIAS. Ну, и, конечно, не забывать платить 7 евро после того, как ETIAS запустят весной или летом следующего года. Пока что ездим в ЕС без дополнительных сборов.

Андрей Попов