Речь идет в частности о поездах №87 Запорожье-Ковель и №31 Запорожье-Перемышль

Сегодняшняя атака РФ по Украине привела к задержке движения некоторых поездов Львовского направления, сообщает "Укрзализныця".

В частности, будет временно изменен маршрут движения поездов, которые должны были следовать через Шепетовку. Отмечается, что изменение маршрута коснется поездов №87 Запорожье – Ковель и №31 Запорожье – Перемышль.

"Объездной маршрут будет означать задержку более 5 часов для Ковельского рейса и около 2 часов для Перемышльского", - говорится в сообщении.

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В "Укрзализныце" просят отнестись к ситуации с пониманием и следить за обновлениями.

Обновлено 8.30. Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что движение поездов Львовского направления через Шепетовку возобновлено.

Ожидаемая задержка поезда №87 Запорожье - Ковель составит до 2 часов, остальные поезда будут следовать по расписанию.

Воздушная атака РФ на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Украине объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Одессе и работе ПВО в столице и области.

По данным Генштаба, оккупанты запустили по Украине 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА"Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника.

Как сообщал начальник КМВА Сергей Попко, ПВО сбила все вражеские БПЛА еще на подступах к столице.

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