Предварительно, обошлось без жертв и разрушений

Враг ночью атаковал столицу и область "Шахедами", но ПВО удалось сбить все дроны.

В частности, ночью в столице и области объявляли воздушную тревогу, впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве и области.

Позднее утром начальник КМВА.Сергей Попко рассказал детали вражеской атаки.

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"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесчина - особенно. Но про Киев враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны", - сообщил Попко.

Он отметил, что предварительно, обошлось без жертв и разрушений, но данные еще уточняются.

Ранее ночью сообщалось о запуске крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, в Одессе раздавались взрывы.