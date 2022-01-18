В 2021 году объем перевалки составил 153 миллиона тонн.

Украинские порты в течение 2021 года перевалили 153 миллиона тонн грузов, что на 6,8% меньше, чем в 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий.

"В 2021 году благодаря кропотливому труду наших партнеров, портовых операторов, объем перевалки составил 153 миллиона тонн. К сожалению, это показатель, который хуже предыдущего года на 6,8%, но в конце года был прогресс, четыре порта превысили объемы предыдущего года, и мы с большой и обоснованной надеждой смотрим в 2022 год", - сказал он.

По его словам, в конце 2021 года было возобновлено торговое судоходство в морской порт "Скадовск", где до этого практически в течение полутора лет не было ни одного судозахода.

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Голодницкий также добавил, что предприятие исключительно своими силами провело дноуглубительные работы объемом 3,6 миллиона кубометров.

"Это практически во всех морских портах Украины, на акваториях и каналах. Это – Бугско-Днепровский и Херсонский морские каналы, это ГСХ "Дунай — Черное море", это акватория и якорные стоянки порта "Ольвия", это морской порт "Одесса", "Черноморск", "Измаил", небольшой объем в Рени, Белгород-Днестровский порт", - сказал он.

"Администрация морских портов Украины" и перевалка:

"Администрация морских портов Украины" начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

Морские порты Украины в январе-октябре 2019 года увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20% - до 129,8 млн тонн.

В декабре 2019 года перевалка грузов в портах Украины достигла максимума за 10 лет.