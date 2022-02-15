Из украинских городов вылетели несколько самолетов, которые по просьбе правительства Израиля были посланы в Украину "для экстренного вывоза израильтян".

Среди граждан Израиля, находящихся в Украине, немногие воспользовались экстренной возможностью израильских властей покинуть страну из-за потенциальной угрозы российского вторжения. Об этом израильский журналист Шимон Бриман сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера и сегодня из городов Украины вылетели несколько самолетов, которые по просьбе правительства Израиля были посланы в Украину "для экстренного вывоза израильтян". В итоге среди пассажиров почти 50% составили арабские студенты, учащиеся в вузах Киева, Харькова, Днепра и Одессы. Евреи остаются в Украине", – отметил он.

Журналист также сыронизировал по поводу нагнетания ситуации и перемещений арабов за государственные средства Израиля.

"Арабы улетают на внезапные каникулы, благодаря Байдену – за поднятую панику, и Беннету с Лапидом – за сервис", – подчеркнул он.