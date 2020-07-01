Поезд Киев-Лисичанск будет курсировать до Попасной

Сейчас прорабатывается новое расписание курсирования поезда.

Поезд «Киев-Пассажирский – Лисичанск» (№ 020) будет курсировать до Попасной Луганской области.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Луганской облгосадминистрации, такое заявление сделал председатель ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал достаточное количество поездов. Однако из-за боевых действий там осталось только пригородное сообщение при развитой инфраструктуре. Вопрос курсирования поезда из Киева до Попасной мы начали прорабатывать еще до начала карантинных ограничений и сейчас достигли согласия», – подчеркнул он.

Сейчас переговоры с «Укрзализныцей» относительно изменения маршрута завершены. Кроме того, получено необходимое согласование от штаба ООС. Прорабатывается новое расписание курсирования поезда.

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