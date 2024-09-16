Абсолютным большинством легковушек из Китая в очередной раз были электромобили.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества: новых - 1336 авто (+88%); подержанных - 371 авто (+6%). Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютным большинством легковушек из Китая были электромобили - 78%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 179 авто;

Honda M-NV - 169;

Volkswagen ID.4 - 147;

Zeekr 001 - 107;

Nissan Ariya - 83; Nissan Ariya - 83.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 - 51 авто;

Chery EQ1 - 34;

Zeekr 001 - 29;

Honda M-NV - 26;

Nissan Ariya - 23; Nissan Ariya - 23.

Украинский рынок авто - последние новости

В августе отечественный автопарк пополнили более 3,1 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в августе прошлого года.

В августе автопарк Украины пополнился более 8,1 тысячи новых легковушек, 70% из которых реализовали частным клиентам. Особой популярностью у украинцев пользовались модели Toyota и Renault. В частности, бестселлеры рынка - Renault Duster и Toyota RAV4.

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