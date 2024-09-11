Продажи новых легковых авто в августе в частном секторе увеличились на 44%.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 8,1 тысячи новых легковушек, 70% из которых реализовали частным клиентам. Соответственно, остальные (30%) были приобретены юридическими лицами. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Если сравнивать с августом прошлого года, то продажи новых легковых авто в частном секторе выросли на 44%, в то время как рост в корпоративном составил 32%.

Особой популярностью у украинцев пользовались модели Toyota и Renault. В частности, бестселлеры рынка - Renault Duster и Toyota RAV4.

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ТОП-5 авто, которым отдавали предпочтение частные клиенты:

Toyota RAV4 - 318 единиц;

Mazda CX-5 - 258;

Kia Sportage - 198;

Renault Duster - 178;

BYD Song Plus - 165.

ТОП-5 авто, которые выбирали юридические лица:

Renault Duster - 513 единиц;

Škoda Octavia - 150;

Toyota RAV4 - 126;

Toyota Camry - 83;

Toyota Corolla - 74.

Авто, которых лучше избегать - советы экспертов

Ранее автомобильные специалисты Адам Моррис и Джим Халл посоветовали избегать нескольких моделей подержанных авто, которые пользуются большой популярностью. По мнению Морриса, Volkswagen Polo пятого поколения не выдержал испытания временем. Одна из проблем этой модели - недостаточная мощность.

В свою очередь, механик Тодд Бялашевски назвал сразу четыре модели авто, которые могут быстро оказываться на свалке из-за плохой надежности. В частности, он советует быть осторожным при покупке Kia Optima, ведь, как показывает опыт, владельцы этого авто часто сталкиваются с поломками двигателя и трансмиссии.

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