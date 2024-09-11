В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 8,1 тысячи новых легковушек, 70% из которых реализовали частным клиентам. Соответственно, остальные (30%) были приобретены юридическими лицами. Об этом сообщает УкрАвтопром.
Если сравнивать с августом прошлого года, то продажи новых легковых авто в частном секторе выросли на 44%, в то время как рост в корпоративном составил 32%.
Особой популярностью у украинцев пользовались модели Toyota и Renault. В частности, бестселлеры рынка - Renault Duster и Toyota RAV4.
ТОП-5 авто, которым отдавали предпочтение частные клиенты:
- Toyota RAV4 - 318 единиц;
- Mazda CX-5 - 258;
- Kia Sportage - 198;
- Renault Duster - 178;
- BYD Song Plus - 165.
ТОП-5 авто, которые выбирали юридические лица:
- Renault Duster - 513 единиц;
- Škoda Octavia - 150;
- Toyota RAV4 - 126;
- Toyota Camry - 83;
- Toyota Corolla - 74.
Авто, которых лучше избегать - советы экспертов
Ранее автомобильные специалисты Адам Моррис и Джим Халл посоветовали избегать нескольких моделей подержанных авто, которые пользуются большой популярностью. По мнению Морриса, Volkswagen Polo пятого поколения не выдержал испытания временем. Одна из проблем этой модели - недостаточная мощность.
В свою очередь, механик Тодд Бялашевски назвал сразу четыре модели авто, которые могут быстро оказываться на свалке из-за плохой надежности. В частности, он советует быть осторожным при покупке Kia Optima, ведь, как показывает опыт, владельцы этого авто часто сталкиваются с поломками двигателя и трансмиссии.