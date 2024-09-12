В августе автопарк нашей страны пополнили более 3,1 тыс гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в августе прошлого года. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Доля новых авто в общем количестве составила 58%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 63%.
Лидером в данном сегменте стала Toyota RAV4. Это компактный автомобиль класса SUV. Первую модель запустили в производство в Японии в 1994 году, а в марте 2018-го был представлен Toyota RAV4 пятого поколения.
ТОП-3 новых легковых авто на рынке гибридов выглядит так:
- Toyota RAV4 - 414 единиц;
- Toyota Yaris Cross - 134;
- Nissan X-Trail - 133.
ТОП-3 в регистрациях импортированных подержанных гибридных автомобилей:
- Ford Fusion US - 92 единицы;
- Toyota RAV4 - 78;
- Kia Niro - 73.
Гибридные авто - на какие модели стоит обратить внимание
Ранее британцы из издания Autocar опубликовали список лучших на их взгляд новых гибридных авто. В него, в частности, попали BMW 550e, Mercedes-Benz C300e, BMW 230e Active Tourer, Toyota Corolla 2.0 Hybrid и Honda Civic e:HEV Sport. Эксперты рассмотрели не только на преимущества, но и недостатки каждой из этих моделей.
Также напомним, что китайская компания BYD создала инновационную силовую установку, которая может изменить рынок гибридных авто. Благодаря ей автомобиль сможет проехать более 2 тыс километров без подзарядки и дозаправки.