По мнению эксперта, без права пользования придомовой территорией не может существовать и права владения жильем

Желание столичных властей ввести в Киеве платную парковку во дворах, является незаконным, так как у ОСББ нет шансов оформить придомовую территорию на себя.

Такое мнение в Facebook экономический эксперт Борис Кушнирук.

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"Плата за парковку авто на придомовых территориях - еще один способ ограбления киевлян", - отметил эксперт.

По его словам, придомовая территория, за парковку на которой якобы должны будут платить жильцы домов, априори принадлежит жильцам.

"Киевские чиновники обосновывают свое желание тем, что земля, мол, принадлежит муниципалитету, а потому вправе устанавливать плату за парковку авто где угодно, в том числе во дворах жилых домов", - отметил эксперт.

"Местные власти, независимо от того - нынешняя или еще советских времен, предоставляя согласие на жилищное строительство, автоматически передает землю не только непосредственно под домом, но и с придомовой территорией. Границы этих придомовых территорий четко определяются в решение местных советов. То есть, одновременно с правом собственности на квартиру в жилом доме, его владельцы автоматически приобретают право на землю под жилым домом и на придомовую территорию", - отметил Кушнирук.

По его словам, это вытекает из самой правовой природы соотношения прав собственности на землю и всех ее улучшений, в том числе в качестве построенного на нем жилого дома и его придомовой территории.

"Следует понимать, что без права пользования придомовой территорией не может существовать и права владения жильем", - отметил эксперт.

"Наши киевские бонзы, обнаглевшие от ощущения полной безнаказанности, говорят, что, мол, ОСМД и ЖСК могут оформить придомовые территории на себя, а также смогут задать шлагбаумы, чтобы там никто другой не мог запарковаться. Если ОСМД и ЖСК оформят придомовые территории на себя, тогда жители не будут платить за парковку своих авто там", - сказал Кушнирук.

"Шансы у ОСМД и ЖСК оформить на себя эти придомовые почти отсутствуют", - отметил эксперт.

Повышение тарифа:

15 июня 2021 года в КГГА сообщили о том, что в Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей. Планировалось, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.

1 июля 2021 года парковка в центре Киева подорожала в три раза.

Платная парковка во дворах:

29 июля 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25-35 гривень за час.

В тот же день, после появления информации в СМИ, начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин заявил о том, что столичная городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.

Автор: Елена Коваленко