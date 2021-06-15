Согласно проекту распоряжения киевляне и гости столицы будут парковать свои автомобили по новым ценам.

В Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Планируется, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.

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Как отметили в пресс-службе, тарифы будут пересмотрены впервые за 12 лет.

Как изменится тариф

Согласно проекту распоряжения киевляне и гости столицы будут парковать свои автомобили по следующим ценам:

парковка в центральной части города - до 35 грн/час ,

парковка на прилегающих к центру территориях – до 25 грн/час,

парковка в спальных районах - 5 грн/час.

"Тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда", – отметил замглавы КГГА Константин Усов

В КГГА отметили, что установление тарифа призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.

Парковка в Киеве: что необходимо знать

По состоянию на июнь 2021 года в Киеве действуют следующие тарифы на парковку

парковка в центральной части города - 10 грн/час ,

парковка на прилегающих к центру территориях – 7 грн/час,

парковка в спальных районах - 5 грн/час.

На время локдауна все парковки в Киеве были бесплатными.

28 апреля 2021 года появилась информация о том, что после ослабления строгих ограничений в столице начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

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Автор: Елена Коваленко