В Киеве власти города инициируют поднятие тарифов на парковку для частных автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Планируется, что тариф будет повышен на парковку в центре города, а также на прилегающих к центру города территориях.
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Как отметили в пресс-службе, тарифы будут пересмотрены впервые за 12 лет.
Как изменится тариф
Согласно проекту распоряжения киевляне и гости столицы будут парковать свои автомобили по следующим ценам:
- парковка в центральной части города - до 35 грн/час,
- парковка на прилегающих к центру территориях – до 25 грн/час,
- парковка в спальных районах - 5 грн/час.
"Тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда", – отметил замглавы КГГА Константин Усов
В КГГА отметили, что установление тарифа призвано разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.
Парковка в Киеве: что необходимо знать
По состоянию на июнь 2021 года в Киеве действуют следующие тарифы на парковку
- парковка в центральной части города - 10 грн/час,
- парковка на прилегающих к центру территориях – 7 грн/час,
- парковка в спальных районах - 5 грн/час.
- На время локдауна все парковки в Киеве были бесплатными.
- 28 апреля 2021 года появилась информация о том, что после ослабления строгих ограничений в столице начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.
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