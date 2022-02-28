Singapore Airlines отменила рейсы в Москву.

Авиакомпания Singapore Airlines (Сингапур) первой в Азии заявила об остановке полетов в Москву.

Об этом говорится на сайте компании.

"С 28 февраля 2022 года Singapore Airlines (SIA) временно приостанавливает все рейсы между Сингапуром и Москвой (SQ362 и SQ361) до дальнейшего уведомления по техническим причинам", — говорится на сайте компании.

Это первое подобное заявление, сделанное авиакомпанией из Азии.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.