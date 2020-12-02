Решение принято без обсуждения / фото УНИАНРешение приняли без обсуждения / фото УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в Правила дорожного движения, дополнив разделом относительно прав и обязанностей лиц, которые двигаются в креслах колесных.

Читайте такжеВ "Дії" уже тестируют электронные свидетельства о рождении и уплату штрафов ПДДКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как говорится в пояснительной записке к акту, документом предусматривается дополнить ПДД новым разделом 4-1, в соответствии с которым устанавливаются права и обязанности лиц, движущихся в креслах колесных.

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Автор: Леся Лещенко