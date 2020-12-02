Кабмин дополнил ПДД разделом относительно прав и обязанностей людей на колясках

В пояснительной записке к акту, говорится, что документом предусматривается дополнить ПДД новым разделом 4-1, в соответствии с которым устанавливаются права и обязанности лиц, движущихся в креслах колесных.

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