Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в Правила дорожного движения, дополнив разделом относительно прав и обязанностей лиц, которые двигаются в креслах колесных.
Читайте такжеВ "Дії" уже тестируют электронные свидетельства о рождении и уплату штрафов ПДДКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.
Решение принято без обсуждения.
Как говорится в пояснительной записке к акту, документом предусматривается дополнить ПДД новым разделом 4-1, в соответствии с которым устанавливаются права и обязанности лиц, движущихся в креслах колесных.
Вам может быть интересно
- Украинцы оплатили через приложение "Дія" штрафов и долгов на 6 миллионов гривен
- В Украине готовятся ввести новые правила авиаперевозок: какие изменения ждут пассажиров
- С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киеве (карта)
- Видеофиксация нарушений ПДД: камеры начали реагировать на автомобили с иностранными номерами
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram