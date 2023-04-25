При этом пассажиры не имеют права пользоваться подушкой и матрасом, если не купили комплект постельного белья.

В соответствии с действующим законодательством, пассажиры "Укрзализныци" не могут купить постель в вагоне (если не приобрели ее при покупке билета), если поезд не задерживается или не произошла семейная трагедия.

Об этом на запрос УНИАН сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на действующее законодательство.

"В случаях, когда пассажир не оплатил стоимостьи пользования постельными принадлежностями в билетной кассе (при срочном выезде на похороны, в связи с несчастными случаями с родными или близкими, в случае непредвиденного значительного изменения графика движения поезда, в случае изменения на пути следования поезда категории вагона, в котором будет следовать пассажир, и т.д.), он может уплатить за пользование в вагоне постельными принадлежностями начальнику поезда или проводнику вагона, который обязан выдать пассажиру соответствующий документ (квитанцию) об уплате", - говорится в сообщении.

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При этом пассажиры не имеют права пользоваться подушкой и матрасом, если не купили комплект постельного белья или не взяли свое из дома.

"Пассажир не имеет права требовать от проводника матрас, одеяло и подушку, если не оплачено постельное белье в проездном документе, в связи с тем, что комплект постельных принадлежностей состоит из матраса с чехлом, подушки, одеяла летнего (покрывала) или одеяла зимнего и отдельно упакованного комплекта постельного белья (2 простыни, 1 наволочка, 1 полотенце). При этом запрещается пользоваться постельными принадлежностями без белья", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" и завершение стоимости билетов

18 апреля 2023 года "Укрзализныця" обновила правила возврата средств за билеты. Отныне пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт при условии возврата билета на поезд не позднее, чем за 6 часов до отправления.

Ранее соответствующая процедура была возможна только за 9 часов до отправления. Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если пассажир опоздал на поезд (кроме билета на плацкарт). Ранее компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа и только в кассе.

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