Сумма акцизного налога должна определяться налогоплательщиком по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива.

Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

Новые законопроекты предусматривают единый подход к растаможке автомобилей, въехавших на территорию Украины до 31 декабря 2020 года с нарушениями таможенных правил.

Читайте такжеВладельцам "евроблях" начали отказывать в выплате страховки

Законопроектами предлагается провести таможенное оформление євроблях без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Сумма акцизного налога должна определяться налогоплательщиком по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива.

В случае принятия этой схемы, оформление "евробляхи", которая ввезена в Украину до 31 декабря 2020 года, будет стоить около одной тысячи евро.

Предложенные изменения обязывают Кабинет Министров Украины инициировать на международном уровне урегулирование вопроса дистанционного снятия с учета (регистрации) транспортных средств в соответствующих регистрационных органах иностранных государств.

Как будут высчитывать налог

Как отмечает ITC, сумма акцизного налога определяется налогоплательщиком по ставке, определенной по формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе,

где базовая Ставка — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется исходя из количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, до года определения ставки налога и составляет:

0 евро - если количество лет, прошедшее с года изготовления транспортного средства составляет 0-9 лет;

25 евро - 10 лет;

50 евро - 11 лет;

75 евро -12 лет;

100 евро -13 лет;

125 евро -14 лет;

150 евро -15 и более лет.

Vе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.

Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая составляет:

для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом – 0,0 евро;

для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) – 100,0 евро;

для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) — 0,0 евро.

Действие такого положения не должно распространяться на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам «ЕВРО-2» и выше и/или имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом согласно закону Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, или ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной такой согласно закону Украины.

Ситуация с евробляхами

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН