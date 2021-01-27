Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).
Новые законопроекты предусматривают единый подход к растаможке автомобилей, въехавших на территорию Украины до 31 декабря 2020 года с нарушениями таможенных правил.
Читайте такжеВладельцам "евроблях" начали отказывать в выплате страховки
Законопроектами предлагается провести таможенное оформление євроблях без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.
Сумма акцизного налога должна определяться налогоплательщиком по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива.
В случае принятия этой схемы, оформление "евробляхи", которая ввезена в Украину до 31 декабря 2020 года, будет стоить около одной тысячи евро.
Предложенные изменения обязывают Кабинет Министров Украины инициировать на международном уровне урегулирование вопроса дистанционного снятия с учета (регистрации) транспортных средств в соответствующих регистрационных органах иностранных государств.
Как будут высчитывать налог
Как отмечает ITC, сумма акцизного налога определяется налогоплательщиком по ставке, определенной по формуле:
Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе,
где базовая Ставка — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется исходя из количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, до года определения ставки налога и составляет:
- 0 евро - если количество лет, прошедшее с года изготовления транспортного средства составляет 0-9 лет;
- 25 евро - 10 лет;
- 50 евро - 11 лет;
- 75 евро -12 лет;
- 100 евро -13 лет;
- 125 евро -14 лет;
- 150 евро -15 и более лет.
Vе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:
- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.
Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая составляет:
- для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом – 0,0 евро;
- для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) – 100,0 евро;
- для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) — 0,0 евро.
Действие такого положения не должно распространяться на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам «ЕВРО-2» и выше и/или имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом согласно закону Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, или ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной такой согласно закону Украины.
Ситуация с евробляхами
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram