Международные авиаперевозки выйдут на докризисный уровень не ранее 2023 года – IATA

Эксперты констатируют, что путешественники не будут спешить отправляться в дальние поездки в обозримом будущем.

Негативное влияние пандемии COVID-19 на пассажирские авиаперевозки будет сохраняться до 2023 года, причем наиболее серьезно пострадают дальнемагистральные перевозки.

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Об этом сообщает Lonely Planet со ссылкой на свежие данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По оценкам IATA, мировой спрос на пассажирские перевозки в 2021 году будет на 24% ниже уровня 2019 года и на 32% ниже прогноза, сделанного ассоциацией в октябре 2019 года. Это основано на более медленном восстановлении экономик стран мира и ослаблении ограничений на поездки, которые могут сохраниться и в третьем квартале 2020 года, в случае второй волны вируса.

Организация также считает, что карантинные меры по прибытии еще больше подорвут доверие к воздушным перевозкам. Так, 69% недавно опрошенных ею путешественников заявили, что они не рассматривали бы возможность поездки, если бы речь шла о 14-дневном карантинном периоде. Поэтому в IATA настоятельно призывают правительства найти альтернативы введению карантинных мер по прибытии.

При этом в IATA констатируют, что восстановление доверия пассажиров к авиаперевозкам займет больше времени, поскольку индивидуальные и корпоративные путешественники, скорее всего, будут тщательно управлять своими расходами на поездки и предпочтут оставаться ближе к дому.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Европейская комиссия обнародовала свои предложения по введению новых правил путешествий, которые, в частности, могут повлиять на регламент авиаперелетов.

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