Остановка работы аэропорта вязана с ремонтными работами, которые будут продолжаться до конца 2021 года.

С 20 сентября международный аэропорт "Херсон" полностью прекратит свою работу.

Об этом сообщает avianews.com.

Остановка работы аэропорта вязана с ремонтными работами, которые будут продолжаться до конца 2021 года.

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В частности запланированы работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

В рамках подготовительного этапа, с 1 до 19 сентября, доступная для взлетов и посадок длина полосы уменьшится на 300 метров — с 2500 метров до 2200 метров.

Подрядчик должен будет выполнить реконструкцию полосы в две очереди для того, чтобы она смогла принимать тяжелые дальнемагистральные самолеты Boeing 767-300 не менее двух раз в день.

Первая очередь предусматривает выравнивание существующего асфальтного покрытия длиной 2000 метров и шириной 42 метра. Для этого подрядчик должен сделать фрезерование участков с наибольшим числом дефектов и уложить на них новый асфальт толщиной 7 см.

Вторая очередь делится на два пусковых комплекса. Во время первого строители должны усилить асфальтную часть полосы и расширить ее с 42 до 45 метров

На участке полосы длиной 500 метров и шириной 45 метров из бетонных плит необходимо демонтировать плиты и заменить их на два слоя асфальтобетона общей толщиной 18 см.

Для проведения описанных выше работ подрядчику дается 3 месяца с момента заключения договора. После завершения этих работ аэродром вновь сможет принимать самолеты.

Второй пусковой комплекс второй очереди предусматривает удлинение полосы на 100 метров до 2600 метров, расширение боковых полос безопасности на полосе, что должно увеличить ее ширину до 60 метров. На эти работы отводится срок до конца 2022 года.

Аэропорт "Херсон"

Херсон обслуживает чартерные рейсы на курорты и регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбилиси.

Автор: Елена Коваленко