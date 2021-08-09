В опросе 2020-2021 годов приняли участие путешественники из более 100 стран мира.

Международный аэропорт "Борисполь" занял 5-ю позицию в рейтинге топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что с 1999 года рейтинг ежегодно формируется консалтинговой компанией из Соединенного Королевства Skytrax. Победителей определяют через проведение глобального опроса клиентов аэропортов. В опросе 2020-2021 годов приняли участие путешественники из более 100 стран мира.

Так, первое место среди аэропортов в Восточной Европе занял аэропорт Будапешта. Второе и третье места - Бухарест и Таллинн, соответственно. МА "Борисполь" опрошенные оценили выше аэропортов в Тбилиси, Белграде, Братиславе, Загребе и Софии.

Читайте такжеФинляндия открыла границы для украинских туристов: правила въездаВ министерстве рассказали, что награда World Airport Awards задает стандарты качества для мировой индустрии, оценивая уровень обслуживания клиентов в более чем 500 аэропортах мира.

Процесс опроса и награждения полностью финансируется Skytrax.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Тамара Отовская