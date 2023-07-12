В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" начались ремонтные работы, которые продлятся месяц.

Сегодня, 12 июля, на подъездных путях к "Дорогуську" собирается очередь, которая на утро насчитывала 500 тяжеловозов.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram, в пункте пропуска "Дорогуськ-Ягодин" начались ремонтные работы, которые продлятся месяц. В ГПСУ просят учесть эту информацию при планировании поездки.

"Это замедлило пропуск грузовиков на въезд в Украину. На подъездных путях к "Дорогуську" скапливается очередь. На сегодняшнее утро она насчитывала 500 тяжеловозов", - говорится в сообщении.

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Пункты пропуска на украинско-польской границе

Особенно острая ситуация на украинско-польской границе сложилась в начале сентября 2022 года. Тогда на ключевом пункте пропуска "Дорогуськ-Ягодин" в очереди находились 2,4 тысячи автомобилей, а очереди достигали длины 60 километров.

7 июня 2023 года на польской границе было заблокировано движение грузовиков из Украины.

9 черня 2023 года был заблокирован самый большой пункт пропуска на польской границе.

В выходные дни очереди на украинско-польской границе существенно растут, поэтому людям советуют отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска. С 1 на 2 июля 2023 года, через пункты пропуска на украинско-польской границе во Львовской области были пропущены рекордные 61 тысяча человек и более 10 тысяч единиц транспорта. Отмечается, что количество путешественников на границе возросло с началом летнего сезона.

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