Такая инициатива важна для нужд фронта, чтобы воинские части могли завозить из-за границы машины.

Депутаты Верховной Рады предлагают вернуть нулевую растамажку авто для участников боевых действий. Об этом сказал народный депутат Павел Бакунец в эфире телемарафона.

"В Верховной Раде есть инициатива, чтобы для военнослужащих, имеющих удостоверение участника боевых действий была нулевая растаможка в случае ввоза авто из заграницы", - сказал он.

По словам нардепа, такая инициатива важна для нужд фронта, чтобы воинские части могли завозить из-за границы машины, необходимые украинским защитникам.

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Бакунец сообщил, что нулевая растаможка поможет военным использовать авто или на фронте или в личных целях, например, отпуск.

Он отметил, что поехать и привезти из-за границы авто могут родственники-женщины военнослужащего, которым на таможенной границе нужно будет показать удостоверение участника боевых действий, чтобы избежать уплаты пошлины.

Нулевая растаможка авто в Украине

Как сообщал УНИАН, в июне депутаты уже заявляли о намерении вернуть нулевую растаможку автомобилей в Украине, но только для двух категорий населения. В частности, участникам боевых действий и гражданским, которым авто уничтожено в результате войны.

В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все транспортные средства, ввозимые в страну. Это касается НДС, акциза, ввозной пошлины. Однако с 1 июля Рада возвращает пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто.

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