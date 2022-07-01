Законопроект №7418 возобновляет налогообложение, которое было отменено из-за войны с Россией.

Сегодня, 1 июля 2022 года, вступает в силу закон законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Законопроект №7418, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, возобновляет налогообложение, которое было отменено из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Налогообложение возвращается для следующих групп товаров:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3,0 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

для транспортных средств, ввозимых гражданами (в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило около 23,5 млрд грн; ввезено 211 000 автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в период освобождения от налогообложения импорта было ввезено более 119 тысяч автомобилей, нередки случаи премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 миллиардов грн.

По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составили около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины.

Возобновление налогообложения импорта в правительстве объясняют необходимостью наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией.

В то же время, законопроект предусматривает отмену пенсионного сбора на приобретение электромобилей.

Растаможка "евроблях" в Украине:

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах.

12 июня 2021 года они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.

8 февраля 2021 года истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

С 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Для участников АТО/ООС срок льготного растаможивания был продлен до февраля 2022 года.

1 января 2022 года вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, которым предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.

9 февраля 2022 года в Украине завершился последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Постановлениями Кабмина №329 от 20 марта и №344 от 22 марта 2022 года был упрощен ввоз товаров из-за границы Украины.

21 июня 2022 года Верховная Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и авто.

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