Дубревский также работал в компании Lufthansa, а также в аэропортах Донецка и Рас-эль-Хайма в ОАЭ.

Наблюдательный совет госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" по результатам открытого конкурса на должность генерального директора аэропорта определил победителем директора аэропорта "Запорожье" Алексея Дубревского.

Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры в Facebook.

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Пресс-служба министерства отметила, что Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в компании Lufthansa, коммунальном предприятии "Международный аэропорт "Донецк" им. С. С. Прокофьева" и в международном аэропорту Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Последние 2 года Дубревский занимал должность директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уже очертил ключевые направления изменений в аэропорту "Борисполь".

"Среди первоочередных задач — улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников. Важным является дальнейшее восстановление работы аэропорта до показателей периода до пандемии. Также подчеркну, что мы должны наконец начать более ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как о стране. И мы — это не только онлайн-казино" — цитируются в сообщении слова Кубракова.

Конкурс на должность гендиректора

В мае 2021 года наблюдательный совет государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность генерального директора госпредприятия. Сейчас исполняющим обязанности гендиректора аэропорта является Олег Струк.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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Автор: Павел Степанец