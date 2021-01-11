В Харькове водители общественного транспорта с завтрашнего дня, 12 января, будут выдавать пассажирам защитные маски в случае их отсутствия.
Об этом заявил секретарь горсовета Игорь Терехов, который исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса, передает прес-служба мэрии.
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"Сегодня на маршруты вышли чистые автобусы и троллейбусы. Я зашел внутрь автобуса, и там действительно наведен порядок. Если судить из того, что я увидел, то масочный режим соблюдается, что касается выдачи масок водителями, то она будет организована с завтрашнего дня", - заявил Терехов во время проверки соблюдения карантинных норм в городском транспорте.
Как уточнили в мэрии, на прошлой неделе было решено, что водители общественного транспорта должны, в случае необходимости, выдать пассажиру защитную маску, а весь подвижной состав, который выходит на линии, должен быть вымыт внутри, снаружи и продезинфицирован с учетом карантинных требований.
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