Сегодня депутаты приняли решение увековечить память покойного мэра, но как именно - неизвестно.

Обращение по поводу назначения внеочередных выборов мэра Харькова подадут в Верховную Раду завтра, 31 декабря.

Об этом заявил и.о. мэра города, секретарь горсовета Игорь Терехов, пишет АТН.

По его словам, все это время юристы горсовета готовили документы для обращения, чтобы успеть подать их в Раду в 15-дневный срок. Таким образом все процессуальные сроки процедуры будут соблюдены.

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Сегодня депутаты горсовета поддержали решение увековечить память покойного мэра Геннадия Кернеса.

Смерть и похороны Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

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Автор: Юрий Годован