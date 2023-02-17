Больше других летом 2022 года задерживались рейсы венгерского лоукостера Wizz Air.

Аналитики Управления гражданской авиации Великобритании определили авиакомпании, которые столкнулись с наибольшим количеством задержек рейсов летом 2022 года.

Новое исследование, в рамках которого были проанализированы более 385 тысяч рейсов в Великобританию и из нее в пиковые месяцы летних каникул в прошлом году, показало, что рейсы венгерского лоукостера Wizz Air задерживлись чаще всего, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что перевозчик совершил более 15 тысяч "британских" рейсов, и 66% из них прибыли с опозданием более 15 минут. Кроме того, у этой авиакомпании было зафиксировано самое большее среднее время задержки – 55 минут.

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Второе место в антирейтинге досталось британской чартерной авиакомпании TUI Airways – 61,3% рейсов с задержкой более 15 минут, а среднее время задержки составляло 46 минут.

На третьей строчке расположилсь немецкая Lufthansa с 49,3% рейсов с опозданием более чем на 15 минут летом 2022 года. Среднее время задержки при этом составило 23 минуты.

Топ-10 самых непунктуальных авиакомпаний летом 2022 года

1. Wizz Air (Венгрия) – 65,6% рейсов с задержкой.

2. TUI Airways (Великобритания) – 61,3%.

3. Lufthansa (Германия) – 49,3%.

4. Air Portugal (Португалия) – 48,5%.

5. EasyJet (Великобритания) – 47,8%.

6. Ryanair (Ирландия) – 47,1%.

7. Air France (Франция) – 45,3%.

8. Jet2.com (Великобритания) – 45,1%.

9. British Airways (Великобритания) – 44,3%.

10. Virgin Atlantic (Великобритания) – 41,6%.

"Хотя наши данные являются ретроспективными, они служат полезным напоминанием для отдыхающих в 2023 году, чтобы они понимали свои права в отношении слишком частых задержек и отмен рейсов. На рейсах средней протяженности, например, в Испанию, Португалию или Грецию, авиакомпания обязана заботиться о пассажирах, задержанных более чем на три часа – независимо от причины. Это может включать ваучеры на бесплатную еду и напитки или ночлег в гостинице, где это уместно", – пояснила результаты исследования эксперт по страхованию путешествий Forbes Advisor Лаура Ховард.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2023 года в связи с глобальным сбоем в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa были отменены или перенесены все авиарейсы.

Кроме того, 17 февраля 2023 года, в связи с забастовкой персонала в семи аэропортах Германии были отмены все рейсы.

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