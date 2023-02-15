Вышла из строя система посадки на борт самолета.

В связи с глобальным сбоем в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa отменены или перенесены авиарейсы.

Как сообщает Tagesschau, в авиакомпании сообщили, что вышла из строя система посадки на борт самолета.

В штаб-квартире Lufthansa в аэропорту собралась кризисная команда. Как заявила представительница авиакомпании во Франкфурте сейчас идут активные поиски решения данной проблемы. Какое количество рейсов было отменено или задержано пока не ясно.

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В Мюнхене и аэропорту Франкфурта собрались очереди из пассажиров и самолетов. Сначала были отменены все внутренние рейсы в Германии, а пассажиров попросили пересесть на поезд.

Из-за проблем немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Аэропорт Франкфурта закрыт для всех посадок из-за продолжающейся проблемы.

Это делается для того, чтобы предотвратить перегрузку хаба. Машины перенаправляются в другие аэропорты, такие как Нюрнберг, Кельн или Дюссельдорф.

Пассажиров, летающих внутренними рейсами в Германии, просят вместо этого бронировать билеты на поезд до места назначения.

Как уточняет The Sun, причиной сбоя в работе стали строительные работы на железнодорожной линии во Франкфурте, но пока нет подтверждения, когда это будет устранено.

Lufthansa подтвердила, что пассажирам следует ожидать огромных задержек и отмен из-за проблемы.

"В настоящее время авиакомпании Lufthansa Group страдают от сбоя в работе ИТ. Это приводит к задержке и отмене рейсов. Мы сожалеем о неудобствах, которые это доставляет нашим пассажирам", - отметил представитель компании.

Отмененные рейсы:

27 июня 2022 года наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa объявил забастовку. В аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров. Больше всего рейсов было отменено в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Профсоюзы требовали повышения зарплаты почти на 10% или по меньшей мере на 350 евро для 20 тысяч рабочих.

1 октября 2021 года 16 европейских авиакомпаний обязались предоставлять более точную информацию и выплачивать компенсации пассажирам в случае отмены рейсов в течение семи дней.

25 января 2023 года аэропорт Берлин-Бранденбург отменил все полеты, запланированные в течение дня. Были отменены более 300 рейсов. Решение было принято в связи с забастовкой сотрудников.

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