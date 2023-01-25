Данное решение было принято в связи с забастовкой сотрудников, которая началась в 3:30 утра и продлится до конца дня.

Аэропорт Берлин-Бранденбург отменил все пассажирские рейсы запланированные на сегодня.

Как сообщает DW, данное решение было принято в связи с забастовкой сотрудников, которая началась в 3:30 утра и продлится до конца дня.

Как говорится в сообщении, рейсы были либо отменены, либо перенесены на другое время. Некоторые рейсы перенесены на четверг, 26 января, и перенаправлены в такие аэропорты, как Дрезден и Лейпциг, многие пассажиры также были перебронированы на поезда.

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Забастовка затронет около 35 тысяч пассажиров, которые должны были пройти через аэропорт Берлин-Бранденбург. Аэропорт должен был принять или отправить 300 рейсов.

Забастовка была организована профсоюзом Verdi по вопросу оплаты труда. Профсоюз требует повышения зарплаты сотрудников аэропорта и наземных служб на 500 евро в месяц в течение 12 месяцев в рамках коллективного договора.

Однако в ходе переговоров работодатели предложили гораздо более длительный контракт. Профсоюз заявил, что ожидает, что в забастовке примут участие до 1500 работников.

Отмененные рейсы:

27 июня 2022 года наземный персонал немецкой авиакомпании "Люфтганза" объявил забастовку. В аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров. Больше всего рейсов было отменено в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Профсоюзы требовали повышения зарплаты почти на 10% или по меньшей мере на 350 евро для 20 тысяч рабочих.

1 октября 2021 года 16 европейских авиакомпаний обязались предоставлять более точную информацию и выплачивать компенсации пассажирам в случае отмены рейсов в течение семи дней.

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