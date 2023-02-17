По оценкам ассоциации аэропортов ADV, почти 300 тысяч пассажиров пострадали от отмены 2340 рейсов.

В пятницу, 17 февраля 2023 года, в связи с забастовкой, которая проходит в семи аэропортах Германии, около 300 тысяч пассажиров не смогут воспользоваться своими билетами на рейсы.

Как собщает Tagesschau, в аэропортах Германии проходит предупредительная забастовка, которую инициировали профсоюз ver.di и ассоциация государственных служащих.

Как говорится в материале, забастовка в аэропорту Ганновера началась вчера вечером. Это единственный из семи бастующих аэропортов, который не имеет запрета на ночные рейсы. Бастуют также аэропорты во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штутгарте, Бремене, Гамбурге и Дортмунде.

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По оценкам ассоциации аэропортов ADV, почти 300 тысяч пассажиров пострадали от отмены 2340 рейсов. Ассоциация говорит о "беспрецедентной эскалации". Только Lufthansa была вынуждена отменить около 1300 рейсов.

Ассоциация государственных служащих DBB требует повышения заработной платы на 10,5%, но минимум на 500 евро для примерно 2,5 миллионов федеральных и местных служащих, участвующих в конфликте по заработной плате на государственной службе. Своей забастовкой работники хотят подчеркнуть свои требования в коллективном переговорном процессе между федеральным и местными правительствами. Запланированы также совместные митинги.

Отмененные рейсы

27 июня 2022 года наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa объявил забастовку. В аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров. Больше всего рейсов было отменено в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Профсоюзы требовали повышения зарплаты почти на 10% или по меньшей мере на 350 евро для 20 тысяч рабочих.

1 октября 2021 года 16 европейских авиакомпаний обязались предоставлять более точную информацию и выплачивать компенсации пассажирам в случае отмены рейсов в течение семи дней.

25 января 2023 года аэропорт Берлин-Бранденбург отменил все полеты, запланированные в течение дня. Были отменены более 300 рейсов. Решение было принято в связи с забастовкой сотрудников.

15 февраля 2023 года в связи с глобальным сбоем в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa были отменены или перенесены все авиарейсы.

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