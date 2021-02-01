В аэропорту "Харьков" задерживается прилет и вылет нескольких авирейсов.
Читайте такжеХарьковщину накрыла метель (фоторепортаж, видео)Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта.
Так, рейсы 7W 141 и PS 9041 из Киева в Харьков, которые должны были прибыть в аэропорт в 11:20 задерживаются до 15:20.
Рейсы Харьков-Киев 7W 142 и PS 9042, которые должны были вылететь в 12:20, задержаны до 16:20.
Что именно стало причиной задержек этих рейсов, не уточняется.
Однако известно, что в Харькове с ночи идет снег. По данным синоптиков, сегодня в области также ожидаются осадки. К завтрашнему дню снегопад прекратится, возможны лишь кратковременные осадки.
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