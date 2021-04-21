Кабинет министров планирует инициировать запуск механизма удешевления билетов на внутренние авиаперевозки путем введения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на такие перевозки украинскими компаниями.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки. Во время совещания с Мининфраструктуры, Минэкономики и Минфином поручил разработать изменения в закон в части введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков", - написал он.
По словам Шмыгаля, это приведет к уменьшению затрат и, как следствие, к удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы.
Премьер отметил, что украинцы благодаря этому получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны.
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Отмена НДС на внутренние авиаперевозки
- В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что отмена НДС на внутренние авиаперевозки может удешевить билеты, сделав их стоимость сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий.
- В феврале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что стратегия создания государственной авиакомпании включает формирование команды топ-менеджеров, разработку авиамаршрутов, формирование парка самолетов на основе лизинга, а также отмену НДС на внутренние перевозки.
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