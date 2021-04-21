Премьер-министр Шмыгаль отметил, что украинцы благодаря этому получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны.

Кабинет министров планирует инициировать запуск механизма удешевления билетов на внутренние авиаперевозки путем введения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на такие перевозки украинскими компаниями.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки. Во время совещания с Мининфраструктуры, Минэкономики и Минфином поручил разработать изменения в закон в части введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков", - написал он.

По словам Шмыгаля, это приведет к уменьшению затрат и, как следствие, к удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы.

Премьер отметил, что украинцы благодаря этому получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны.

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Отмена НДС на внутренние авиаперевозки

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что отмена НДС на внутренние авиаперевозки может удешевить билеты, сделав их стоимость сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий.

В феврале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что стратегия создания государственной авиакомпании включает формирование команды топ-менеджеров, разработку авиамаршрутов, формирование парка самолетов на основе лизинга, а также отмену НДС на внутренние перевозки.

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Автор: Павел Степанец