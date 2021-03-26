По словам Криклия, это также будет способствовать развитию региональных аэропортов.

Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перевозки может удешевить билеты, сделав их стоимость сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-встрече с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

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«Отмена налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки будет хорошим импульсом для того, чтобы у нас авиация развивалась, а стоимость билетов была сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий. И, конечно, это будет шаг вперед для того, чтобы наши региональные аэропорты развивались», - сказал он.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизиционного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

4 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки отечественной авиационной отрасли.

16 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам.

Также в феврале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что стратегия создания государственной авиакомпании включает формирование команды топ-менеджеров, разработку авиамаршрутов, формирование парка самолетов на основе лизинга, а также отмену НДС на внутренние перевозки.

16 марта 2021 года Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Верховная Рада в этом году примет закон, по которому для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и грузов будет применяться нулевая ставка налога на добавленную стоимость.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития региональных аэропортов в Днепре, Виннице, Ривне и Херсоне.

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Авторы: Елена Коваленко, Павел Степанец