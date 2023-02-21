По данным "Укравтопрома", общая таможенная стоимость завезенных в Украину в 2022 году авто составила почти 3 млрд долларов.

За прошлый 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти 3 млрд долларов.

Как сообщает "Укравтопром", относительно предыдущего года количество ввезенных машин уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость - на треть.

Отмечается, что доля новых автомобилей в импорте в прошлом году составляла 10%.

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"Крупнейшим поставщиком легковушек в Украину оказалась Германия. За год из ФРГ было ввезено более 142,5 тыс. авто на сумму 729,3 млн долларов", - говорится в сообщении.

На втором месте Франция - 41,1 тыс. единиц (на $131,5 млн). Третьей по количеству ввезенных в Украину авто стала Япония - 34 тыс. единиц. Таможенная стоимость японского импорта составляла почти $377 млн. Четвертый результат у США - 33,9 тыс. авто на $468 млн. Замыкает лидерскую пятерку Польша, с результатом 26 тыс. легковых авто (на $172 млн).

Рынок легковых авто в Украине

Как сообщал УНИАН, за первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых автомобилей.

Также в январе в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей. Кроме того, в январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Также в январе украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. электромобилей. Кроме того, в Украине за январь уменьшилось количество авто с традиционными двигателями.

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