Отставание от показателя января 2022 года составляет 26%.

В январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтопрома", это почти на четверть меньше, чем в декабре, а отставание от показателя января 2022 года составляет 26%.

Отмечается, что лучший результат в этом сегменте автомобильного рынка продемонстрировала марка Renault – 300 зарегистрированных машин. На втором месте Fiat – 55 авто. Третий результат у Mercedes-Benz – 42 единицы.

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Также в топ-5 рейтинга марок вошли Ford – 41 ед. и Volvo-39 ед.

Ситуация на автомобильном рынке Украины: подробности

В 2022 году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с 2021 годом рынок новых авто сократился на 63% и достиг самого низкого уровня с начала века.

Также 5 января стало известно, что в течение 2022 года в Украине было зарегистрировано почти 6,9 тысяч новых коммерческих автомобилей, что в 2,3 раза меньше, чем за 2021 год.

6 января в "Укравтопроме" сообщили, что за весь 2022 год украинский автопарк пополнили 388,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.

Кроме того, 10 января стало известно, что украинцы в прошлом году приобрели 13,6 тыс. авто с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.

За первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых авто.

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