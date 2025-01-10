Украинские аграрии пережили уже несколько повышений тарифов от государственных монополистов, и призывают ответственные органы не повышать тариф на грузовые перевозки Укрзализныци. Сейчас решение по этому повышению еще не принято, поэтому надежду они возлагают на Минразвития, говорит президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

"Мы обращались к Укрзализныце, они нас отправляют на министерство. Решение еще не принято, все ждут от министерства. Но нам кажется, что уже было несколько повышений. И этого вполне достаточно, чтобы не поднимать дополнительно цену на зерно. Мы не поддерживаем", - подчеркнул Горбачев.

По расчетам аграриев, в случае, если тариф будет повышен, стоимость перевозки зерна вырастет на 30-40%. Поэтому к рассмотрению ситуации следует также привлечь Антимонопольный комитет, убежден он.

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"Антимонопольный комитет должен вмешиваться и должен регулировать это ценообразование. У них есть законодательные рычаги для решения. Но, конечно, в связи с производственной необходимостью могут и не обращать внимания на такие рычаги", - говорит Горбачев.

Напомним, по результатам трех кварталов прошлого года Укрзализныця получила 1,7 млрд грн чистой прибыли. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес-ассоциации раскритиковали это решение и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.