На украинских дорогах установят 25 комплексов для взвешивания фур в движении

Кабмин поддержал установку 25 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion и обновление 50 передвижных устройств для взвешивания.

Кабмин поддержал внесение изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, благодаря чему будет установлено 25 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (Взвешивание в движении) и обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства без обсуждения.

Согласно изменениям, расходы на устройство современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion увеличены на 380,7 млн грн, а на приобретение 50 подкладных весов - увеличены на 15 млн грн.

Также предусмотрено увеличение на 200 единиц (до 1200) электронно-планшетных устройств для работников Национальной полиции, приобретение 30 мобильных диагностических станций проверки технического состояния транспортных средств и 30 дорожных лабораторий для проверки состояния улично-дорожной сети.

Кроме того, предусмотрена закупка еще 10 аварийно-спасательных машин для ГСЧС с целью уменьшения времени прибытия подразделений службы на место ДТП до 7-10 минут.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, такие изменения позволят эффективно контролировать габаритно-весовые параметры транспорта и минимизировать разрушения дорог в результате нарушения правил проезда.

"В результате нарушения правил проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта разрушаются автодороги, увеличиваются расходы государства на их ремонт и количество ДТП на этих дорогах. На сегодня из 78 передвижных комплексов, закупленных в 2017 году, 50 требуют замены устройств для взвешивания (подкладных весов)", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года за средства Всемирного банка были закуплены первые 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.

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