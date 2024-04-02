Кабинет министров принял постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь (Закарпатская область) - Сигету Мармацией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы имеем целью его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией", - сказал он.
В целом, по словам премьера, на западном направлении планируется создать 9 новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.
"Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз", - добавил Шмыгаль.
Приграничье Украины - последние новости
В январе 2024 года в Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что разрешения на пребывание в пограничной поло се начали выдавать с 7 марта. Они выдаются для людей, проживающих в приграничье и тем, кто хочет находиться там, а также лицам, которые планируют проводить какие-то работы в пограничной полосе.