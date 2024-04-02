Пограничники предупредили о возможном осложнении движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Напротив пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе возобновилось блокирование движения грузового транспорта, которое временно прекратили 30 марта. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", – отмечается в сообщении.

Водителей и перевозчиков призывают учесть информацию во время международных перевозок.

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Ситуация на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, в этом году польские активисты возобновили акции с блокированием движения грузовиков на границе с Украиной. Протестующие выступают против расширения беспошлинного импорта агропродукции из Украины и общей аграрной политики ЕС. По состоянию на 9 февраля польские фермеры блокировали 6 направлений на украино-польской границе. Впоследствии три направления разблокировали – "Краковец", "Шегини" и "Устилуг" (под блокировкой остались "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов-Долгобичув".

28 марта стало известно, что в ПП "Угринов-Долгобичув" временно разблокирован протестующими. Тогда польская сторона сообщила, что акция приостановлена здесь ориентировочно до 2 апреля.

В конце марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина близки к нахождению решения относительно разблокирования границы.

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