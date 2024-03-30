Обращение обрабатывается в течение 10 дней.

Разрешения на пребывание в пограничной поло се начали выдавать с 7 марта.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, они выдаются для людей, которые проживают в приграничье и тем, кто хочет находиться там, а также лицам, которые планируют проводить какие-то работы в пограничной полосе. При этом напомнил, что речь идет об участке местности шириной 5 километров от линии государственной границы.

Видео дня

Он отметил, что желание сходить в лес за грибами в приграничной полосе также предусматривает необходимость иметь разрешение.

Демченко рассказал, что такое разрешение не требуется, если речь идет об обычных людях, которые въезжают в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу, а также если движение лица на транспортном средстве начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы и это должно происходить без остановок и выхода из транспортных средств.

Представитель ГПСУ сказал, что для получения такого разрешения человек должен обратиться в пограничный отряд через электронную почту, почтовую связь или лично. Разрешения нужны как физическим лицам, так и юридическим лицам, которые осуществляют какие-то работы в пограничной полосе.

Демченко рассказал, что в течение 10 дней такое обращение прорабатывается и направляют человеку разрешение на адрес, который он указывает в своем обращении. Гражданам, проживающим в пограничной полосе, разрешения выдаются бессрочно, а для проведения работ они выдаются сроком на год, а также на определенный необходимый срок тем, кто временно в ней должен находиться.

В ГПСУ отмечают, что разрешения отменяются если человек 90 дней не проживает по месту, которое он указывает в обращении, или если дал ложные данные или изменил место жительства.

Демченко отметил, что разрешение выдано, в частности, в Черновицкой области не будет действовать в другой области. "Он будет действовать в пределах ответственности пограничного отряда, в который обратились люди для получения такого разрешения", - подчеркнул он.

Специальный пограничный режим в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.

В частности, в Закарпатской области соответствующие разрешения на пребывание, проживание или перемещение в пограничной полосе можно будет получить в штабах 27-го (г. Мукачево) и 94-го пограничных отрядов (г. Чоп). Документ будет действовать в зоне ответственности отряда, который его выдал.

Вас также могут заинтересовать новости: