Подрядчик должен достроить съезд с моста на Днепровскую набережную.

В Киеве вскоре будет ликвидирован очередной долгострой. Для достройки Дарницкого моста в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" АО "Укрзализныця" подписала контракт на 1,15 млрд гривен. Подрядчиком выступит компания "Автострада". Об этом Министерство инфраструктуры сообщает на своей странице в Facebook.

На протяжении более десяти лет железнодорожно-автомобильный мост через Днепр находится в недостроенном состоянии. В частности, недостроенными остаются съезды на левом берегу Днепра, из-за чего потенциал Дарницкого моста используется не в полном объеме, тогда как соседние Южный и мост Патона перегружены.

По договоренности с УЗ подрядчик проведет достройку съезда на Днепровскую набережную, где уже выполнены все необходимые подготовительные работы. В частности, возведены 16 опор из 21 и смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

В результате, Дарницкий мост с 6 полосами движения сможет приблизиться к своей пропускной способности, оценивающейся в количестве 35 000 автомобилей в сутки.

"Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов, до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. К сожалению, Киев, с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры, выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты", – отметил по поводу начала достройки Дарницкого моста министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине действует отдельная Национальная программа восстановления мостов. В 2020 году по этой программе уже было отремонтировано и построено 216 мостов и искусственных сооружений.

Автор: Иван Бойко