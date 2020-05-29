В метро Киева с 1 июня будут вводить ограничения на вход
В Киевском метрополитене с понедельника, 1 июня, будут вводить ограничения на вход, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в подземке.
Как заявила замдиректора КП Киевский метрополитен Наталья Макогон в эфире телеканала "Украина 24", с понедельника в столичной подземке ожидают увеличение пассажиропотока, передает НВ.
По ее словам, в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.
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"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше… Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - сказала Макогон.
Она отметила, что ограничения будут вводить в случае сильного увеличения пассажиропотока, когда соблюдать социальную дистанцию становится трудно.
Макогон рассказала, что во время ограничений станция метро может работать на одну или две входных двери вместо трех. В этом подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.
Как сообщал УНИАН, 25 мая метро в Киеве возобновило работу после ослабления карантина. Подземку закрыли 18 марта из-за распространения коронавируса.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в часы пик временно ограничивать вход на некоторые станции метрополитена.
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