В Киеве в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро – Кличко

25 мая метрополитеном воспользовались 310 тысяч пассажиров, 26 мая - 463 тысячи.

В Киеве в часы пик будут временно ограничивать вход на некоторые станции метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа – соблюдая дистанцию и обязательно быть в маске», - сказал он, но не назвал станции, где могут быть такие ограничения.

Мэр напомнил, что с 23 мая в Киеве возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт, которым, по его словам, с 23 мая перевезено почти 835 тысяч пассажиров.

Кличко добавил, что с 25 мая заработало и киевское метро. «И в первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тысячи пассажиров», - сообщил он.

Городской голова отметил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке составил более полутора миллиона человек ежесуточно.

«Из выводов после первых двух дней работы метро – к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим!» - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, с 25 мая в Украине разрешено функционирование метрополитенов.

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