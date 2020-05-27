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В Киеве в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро – Кличко

12:57, 27 мая 2020
Транспорт
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Такие меры связаны с предотвращением скопления людей / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа – соблюдая дистанцию и обязательно быть в маске», - сказал он, но не назвал станции, где могут быть такие ограничения.

Мэр напомнил, что с 23 мая в Киеве возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт, которым, по его словам, с 23 мая перевезено почти 835 тысяч пассажиров.

Кличко добавил, что с 25 мая заработало и киевское метро. «И в первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тысячи пассажиров», - сообщил он.

Городской голова отметил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке составил более полутора миллиона человек ежесуточно.

«Из выводов после первых двух дней работы метро – к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим!» - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, с 25 мая в Украине разрешено функционирование метрополитенов.

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