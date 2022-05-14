В учениях было задействовано более 10 экипажей Су-27.

Россия провела военные учения в своем калининградском эксклаве, расположенном между Польшей и Литвой.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

Отмечается, что российские истребители Су-27 приняли участие в военных учениях, имитирующих нанесение авиаудара противника по Калининграду.

"По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили госграницу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области", — говорится в сообщении.

В учениях было задействовано более 10 экипажей Су-27.

Ранее российская армия провела имитационный запуск баллистических ракет "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки, в Калининграде. Учитывая место, время и характер учений, это можно воспринимать, как сигнал Западу.

Учения с истребителями состоялись через несколько дней после того, как соседние Швеция и Финляндия заявили о своем желании вступить в НАТО.

Ранее в России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если правительства этих стран решатся на вступление в НАТО.

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