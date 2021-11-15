"Проще сжечь", - поделились мастера после осмотра "Запорожца".

Эксперимент с приобретением машины по цене смартфона продолжается. В Украине уже нашли "тачку на минималках" - старенький "Запорожец" за 4 тысячи 500 гривень. Однако мало купить дешевую машину, нужно еще и не разориться на ее ремонте.

Сколько стоит восстановление "тачки на минималках", выясняли в новом сюжете программы "ДжеДАЇ" на канале 2+2.

Ведущий проекта проехал не один десяток километров в поисках СТО, где возьмутся ремонтировать старенький "Запорожец". Оказалось, что не все мастера готовы браться за такую машину. Везде отказывались ремонтировать "тачку на минималках", однако ведущий решил не сдаваться.

Сначала он показал машину по цене смартфона своему знакомому мастеру. Дядя Толя, как его назвали в программе, назвал авто "металлоломом". Двигатель старенького "Запорожца" действительно работает, однако все остальное в ужасном состоянии.

После этого машину повезли на еще одну СТО, где мастера оценили стоимость полного ремонта авто. Оказалось, в "тачке на минималках" нужно ремонтировать почти все: от ходовой до днища и тормозов.

"Проще сжечь", - поделились мастера после осмотра "Запорожца".

Локальный ремонт будет стоить несколько тысяч долларов, однако нет никакой гарантии, что он поможет. По словам мастеров, восстановление машины обойдется владельцу в космическую сумму.

Однако ведущий проекта не хочет сдаваться. Команда "джедаев" будет ремонтировать машину. А если "Запорожца" так и не удастся восстановить, у ведущего появится новый квест - найти пункт утилизации, а также правильно и экологично избавиться от машины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине нашли машину, которую продавали по цене смартфона. "Тачка на минималках" исправна, имеет рабочий мотор и даже способна ездить.

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Автор: Полина Кузенко