Владелец продал авто всего за 4 тысячи 500 гривень.

В Украине нашли машину, которую продавали по цене смартфона. "Тачка на минималках" исправна, имеет рабочий мотор и даже способна ездить.

Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи" на канале 2+2.

Так, ведущий программы решил найти самую дешевую в Украине машину. Оказалось, что в 129 километрах от Киева продается авто по цене смартфона. Владелец обещал, что его "Запорожец", изготовленный в 1978 году, полностью исправен.

Мужчина не соврал, машина действительно завелась. За ней ведущий поехал в село Тепловка. Конечно, машина имела не очень хороший вид, однако она действительно способна ездить.

Машина немножко гниет, в ней не работают фары и сигнальные звуки, однако двигатель запустился без проблем. Владелец провел настоящий тест-драйв, после чего в авто заменили колесо.

Ведущий отправился на "Запорожце" в Киев. Начальная цена машины составляла 200 долларов (чуть более 5 тысяч гривень), однако владелец впоследствии снизил цену и отдал машину за 4 тысячи 500 гривень. За эти деньги ведущий получил полный пакет документов, весь комплект запчастей и, непосредственно, саму машину.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине впервые изъяли машину у водителя-должника. Мужчина имеет 90 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение.

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Автор: Полина Кузенко