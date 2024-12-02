Соблюдение нескольких простых советов может сэкономить водителям много хлопот и денег.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер предупредил автомобилистов, что им следует избегать покупки подержанных автомобилей, если есть одна из четырех проблем.

Как пишет Ехргеѕѕ, речь идет о случаях, когда машина трудно заводится, имеет проблемы с отоплением или плохое управление на дороге. Они могут быть предвестником чего-то более масштабного.

По словам Скотти, соблюдение нескольких простых советов может сэкономить участникам дорожного движения много хлопот и денег.

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"Вот несколько больших предупреждающих знаков, если вы покупаете подержанный автомобиль и это случится, не покупайте его. Если вы едете по дороге, и она все время поворачивает то в одну, то в другую сторону, не покупайтесь на это, она могла быть в аварии.Если двигатель холодный и он крутит как бешеный, но не заводится, не покупайте. Если вы едете по дороге, а датчик температуры постоянно повышается, не покупайте, это могут быть сотни разных вещей, зачем рисковать?" - отмечает Скотти.

По словам механика, если автомобиль выглядит хорошо, но во время поездки плохо себя ведет, то покупать его не стоит.

Ведущий программы Wheeler Dealers Майк Брюэр ранее призвал автомобилистов осматривать транспортные средства на предмет любых повреждений, прежде чем окончательно определить цену и передавать любые деньги. Даже небольшие повреждения могут дать возможность снизить его стоимость.

"Обращайте внимание на любые повреждения на машине. Если есть повреждения или предметы, требующие ремонта, вы можете использовать это как способ договориться о снижении цены. Я постоянно делаю это на Wheeler Dealers. Это то, что я ищу, автомобили с неисправностями, чтобы я мог договориться о снижении цены", - подытожил Майк.

Как писал УНИАН, ранее эксперт рассказал о главных махинациях механиков на СТО.

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