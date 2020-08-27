Открывая трассу президент РФ назвал ее современной и удобной.

Президент РФ Владимир Путин открыл во временно оккупированном Крыму автомобильное движение по трассе "Таврида".

Читайте такжеВ сети показали свежие фото пустующего Крымского мостаКак сообщается на сайте Кремля, Путин проехал за рулем Aurus. Он назвал дорогу современной и удобной.

"Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", - сказал он.

Также Путин предложил сделать съезды к берегу.

"Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут (...) на море", - отметил он во время поездки по "Тавриде".

Перед этим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин запустит автомобильное движение по построенным новым участкам дороги "Таврида".

"Мегапроект, общая протяженность 258 км. Это такая главная дорога Крыма, главная артерия транспортная Крыма", - сказал Песков.

Трасса "Таврида" - строящаяся автомобильная дорога Керчь-Симферополь-Севастополь по территории оккупированного Россией Крыма. Автодорога соединяется с Крымским мостом между украинским Крымом и российской Кубанью.

Новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН