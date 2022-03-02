Рейсы вылетают из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев, которые бегут от войны, которую начала Россия в Украине.

Об этом сообщает компания Wizz Air в Twitter.

"WIZZ стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, которые вылетают из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН, Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания, крупнейшая авиакомпания в стране. Главный офис располагается в Будапеште. Компания, основанная в сентябре 2003, осуществляет пассажирские авиаперевозки преимущественно в страны Европы, а также В Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.

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