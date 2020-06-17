В Евросоюзе упали продажи легковых авто: топ-5 популярных марок

Лидером продаж авто традиционно стала Volkswagen, на втором месте оказалась PSA Group, а замыкает тройку лидеров Renault.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 41,5% - до 3,33 миллиона единиц.

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Как сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), такое падение связано с негативным влиянием коронавируса в течение трех месяцев.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все рынки ЕС показали падение.

В мае продажи авто в ЕС составили 581,1 тысячи единиц, что на 52,3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам мая спрос в Испании снизился на 72,7%, Великобритании – на 89%, Италии – 49,6%, Германии – 49,5% и Франции - на 50,3%.

Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 145,2 тысячи авто, при этом падение составило 52,4% по сравнению с прошлогодним маем.

На втором месте PSA Group с результатом 91,1 тысячи проданных автомобилей, что на 56,4% меньше показателя годичной давности.

И третий результат у RENAULT Group – 69,2 тысячи штук, что на 52,5% меньше мая 2019 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 1,2% - до 15,3 миллиона авто.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

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