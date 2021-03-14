Речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ривне.

В Украине в ближайшее время построят первый концессионный автобан.

Читайте такжеВслед за морпортами в Украине готовят к концессии железнодорожные вокзалыОб этом сообщил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль в воскресенье в Facebook.

По его словам, речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ривне.

"За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало меморандум, который позволит Госагентству ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что также "Укравтодор" проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ по строительству участка северного обхода Львова. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ривне они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом.

"Это лишь один из многих проектов, которые мы планируем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Ведь этот механизм позволяет активнее привлекать инвестиции в развитие современной и качественной инфраструктуры в Украине", - добавил глава правительства.

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Автор: Тамара Отовская